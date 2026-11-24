Ein rund 24 Stunden dauernder weltweiter Ausfall von zentralen Diensten wie Outlook, Teams oder Copilot hat bei Microsoft die Alarmglocken schrillen lassen. Der Softwarekonzern löste Code Red aus und will Störungen künftig schneller beheben. Mitte November 2026 sorgte eine massive IT-Panne dafür, dass Nutzer:innen und Firmen weltweit rund 24 Stunden lang nicht auf Microsoft-Dienste wie Outlook, Teams oder Copilot zugreifen konnten. Laut Microsoft-365-Manager ...

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