New York - Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.019 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.201 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.214 Punkten 2,0 Prozent im Minus.



Nachdem die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia am Montag eine Rally ausgelöst hatte, verloren die Nvidia-Aktien am Dienstag wieder einen Teil ihrer Gewinne. Anleger fragen sich zunehmend, ob sich die massiven Investitionen in Rechenzentren für sogenannte "Künstliche Intelligenz" auszahlen werden.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9120 Euro zu haben.



Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 22 Uhr deutscher Zeit 90,84 US-Dollar, das waren 1,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 3.551 US-Dollar gezahlt (-2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 104,12 Euro pro Gramm.





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