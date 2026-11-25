Berlin - Ifo-Chef Clemens Fuest wirft der Bundesregierung ein Versagen bei der Konsolidierung des Bundeshaushalts 2027 vor. Ein gewisser Anstieg der Verschuldung zur Finanzierung der erhöhten Rüstungsausgaben sei gerechtfertigt, sagte Fuest der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Zugleich müssten andere Ausgaben aber gesenkt werden. Die Finanzpolitik der Bundesregierung versage in diesem Punkt, kritisierte der Ökonom. Nicht prioritäre Ausgaben müssten deutlich sinken. Der Bundestag will am Freitag über den Bundeshaushalt 2027 mit einer Rekordverschuldung von 210 Milliarden Euro entscheiden.

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