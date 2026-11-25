Berlin - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, wirft der Bundesregierung Haushaltstricks und fehlenden Sparwillen vor.



"Die Schulden steigen deutlich stärker als die Investitionen - der Bund finanziert zunehmend Konsum auf Pump", sagte Hüther der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Anstatt sich um eine Haushaltskonsolidierung zu bemühen, habe die Regierung das Haushaltsloch für 2027 mit Buchungstricks geschlossen.



Ein Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit falle etwa nicht unter die Schuldenbremse. Ob es jemals zurückgezahlt werde, sei fraglich. Schwarz-Rot setze damit die intransparente Haushaltspolitik fort, die der Ampel zum Verhängnis geworden sei, kritisierte Hüther.



2028 drohe ein noch größeres Haushaltsloch und mit ihm harte Verteilungskonflikte. "Das wiegt umso schwerer, weil 2028 die Bereichsausnahme für die Verteidigung fallen muss. Die Verteidigungsausgaben gehören dann zurück in den Kernhaushalt, wenn die Verschuldung nicht völlig aus dem Ruder laufen soll", forderte Hüther.



Trotzdem nehme die Bundesregierung die Lage nicht ernst genug - anders lasse sich der fehlende Sparwille nicht erklären. Weder bei den Subventionen noch bei den ausufernden Sozialausgaben seien ernsthafte Reformbemühungen zu erkennen. Stattdessen habe sich die Regierung Posten wie die Mütterrente ans Bein gebunden, die wenig brächten, aber viel kosteten, kritisierte er.





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