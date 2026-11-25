Berlin - Der Schriftsteller Daniel Kehlmann kritisiert den deutschen Umgang mit Kritik an Israel. "Ich sehe, wie hochneurotisch das Verhältnis Deutschlands zu Israel ist", sagte Kehlmann dem "Stern".



In den USA werde er von jüdischen Menschen ständig gefragt, warum in Deutschland Künstler ausgeladen würden, die Israel kritisieren, und warum jüdische Menschen als Antisemiten bezeichnet würden, wenn sie ihr Entsetzen über die Politik Israels ausdrücken. "Über Deutschland wird gerade überall in der Welt der Kopf geschüttelt", sagte Kehlmann.



Dass Kritik an Israel aufgrund der deutschen Verantwortung für den Holocaust hierzulande sensibler verhandelt werde als in den USA, hält Kehlmann für nachvollziehbar. Menschen, die sich "mit guten Gründen gegen israelische Kriegsverbrechen äußern", daraufhin Antisemitismus vorzuwerfen, sei jedoch "bestenfalls eine neurotische Reaktion und schlimmstenfalls eine unanständige Instrumentalisierung".



Zugleich zog Kehlmann eine klare Grenze. "Juden für die Verbrechen Israels verantwortlich zu machen, ist Antisemitismus", sagte er. Wenn Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sage, er könne den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Benjamin Netanyahu nicht vollziehen, unterminiere Deutschland allerdings "genau jenes internationale Recht, für dessen Durchsetzung es nach dem Zweiten Weltkrieg so viel getan hat".



Kehlmanns 2005 verstorbener Vater Michael war österreichischer Theater- und Fernsehregisseur und stammte aus einer jüdischen Familie. Kurz vor Kriegsende entging er nur knapp der Deportation.





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