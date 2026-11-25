Berlin - Die Linke im Bundestag warnt angesichts der Haushaltskürzungen der schwarz-roten Koalition vor weiter wachsender Gewalt gegen Frauen. "Während Hunderttausende Frauen Gewalt erleben, verschärft die Bundesregierung mit ihrer Kürzungspolitik ausgerechnet die wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen", sagte die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Kathrin Gebel, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben) mit Blick auf den Aktionstag "Orange Day" an diesem Mittwoch, an dem auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner im Bundestag eine Schweigeminute für die Opfer von Femiziden angesetzt hat.



Gebel beklagte, wer sich ohne den gewalttätigen Partner keine Wohnung leisten und die eigenen Kinder nicht versorgen könne, habe kaum eine Möglichkeit, sich aus der Gewalt zu befreien. Es sei zu befürchten, dass sich die Lage im kommenden Jahr weiter zuspitze, wenn die Bundesregierung Frauen durch Sozialkürzungen zusätzlich unter Druck setze, statt ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit und ihren Schutz zu sichern, so die Linken-Politikerin.



Auch die Grünen riefen die Bundesregierung angesichts des neuen Höchststands von Gewalt gegen Frauen, den das Bundeskriminalamt an diesem Dienstag vermeldete, zu weiterem Handeln auf. "Die Initiative von Bundesjustizministerin Hubig zur Verschärfung des Strafrechts und der Einstufung von Femiziden als Mord ist gut, aber nur der erste Schritt", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann den Zeitungen.



Neben Rechtsverschärfungen brauche es dringend mehr Prävention, Aufklärung und verpflichtende Täterarbeit und einen besseren Schutz der Betroffenen, so die Grünen-Politikerin. Das Gewalthilfegesetz müsse vollumfänglich umgesetzt und Frauenhausplätze müssten ausgebaut werden.



Darauf dringt auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mit Blick auf die wachsende Gewalt gegen Frauen. "Die Politik muss jetzt dafür sorgen, dass Schutzkonzepte, Beratungsstellen, Frauenhäuser und die Polizei nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern dort ankommen, wo Betroffene Hilfe brauchen", sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Die Polizeibeamten stünden bei jedem Einsatz vor einer hochsensiblen und oft gefährlichen Lage. Damit sie Betroffene wirksam schützen könnten, brauche es ausreichend Personal, gute Ausbildung, verbindliche Risikobewertungen und schnelle Wege zu Schutz und Unterstützung, forderte er. Es sei ein politischer Widerspruch, Schutzrechte zu beschließen, gleichzeitig aber zuzulassen, dass Frauen und ihre Kinder keinen Schutzplatz finden, Beratungsstellen chronisch überlastet sind und Polizei sowie Justiz an ihre Belastungsgrenzen stoßen.





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