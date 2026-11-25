Berlin - Die Grünen wollen das Kneipensterben in ländlichen Regionen stoppen und fordern dafür ein Sofortprogramm über zehn Millionen Euro. Einen entsprechenden Antrag wollen die Fraktionsspitze im Dezember in den Bundestag einbringen, berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe). Demnach soll das Geld zusätzlich in die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) fließen und von einem neu zu gründenden Fonds für soziale Orte verwaltet und ausgegeben werden.



"Wir brauchen keine teuren Prestigeprojekte, sondern niedrigschwellige Treffpunkte für alle - Jung und Alt", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge der Zeitung. "Solche Orte dürfen nicht an Bürokratie scheitern." Es gebe genug alte Vereinshäuser oder Scheunen auf dem Land. "Dafür muss Geld da sein."



Die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann ergänzte, man dürfe nicht einfach zuschauen, "wie unsere Dörfer und Kleinstädte nach und nach solche Treffpunkte verlieren".





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