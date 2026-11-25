Berlin - Der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Stefan Körzell, verteidigt die bundesweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Das Angebot der Arbeitgeber sei schlicht eine Provokation, sagte Körzell dem Nachrichtenportal "T-Online". An die Arbeitgeber gerichtet sagte er, diese dürften sich über die Warnstreiks wirklich nicht wundern.



Körzell sagte weiter, nicht nur die Arbeitgeber hätten höhere Ausgaben. Die Beschäftigten ächzten unter den steigenden Mieten, den höheren Lebenshaltungskosten und steigenden Energiepreisen, so der Gewerkschafter. Dem begegne man nicht, indem man die Arbeitnehmer auf Löhne verzichten lasse.



Das größte Problem der deutschen Wirtschaft seien nicht die Lohnkosten, sondern die Strompreise. Da seien Deutschland null wettbewerbsfähig, so Körzell. Hinzu kämen marode Straßen und Brücken, die den Transport vor allem von schweren Gütern sehr kompliziert machten. Das seien Deutschlands wahre Probleme, die Lohnkosten seien es nicht.



Die IG Metall fordert 5 Prozent mehr Geld, Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Seit Anfang November hält die IG Metall deswegen Warnstreiks ab. An diesem Mittwoch soll die vierte Runde der Verhandlungen starten.





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