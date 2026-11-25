NEW YORK (dpa-AFX) - US-Geschworene haben den chinesischen Technologieriesen Huawei nach einem jahrelangen Verfahren unter anderem der Geldwäsche und des Diebstahls von Firmengeheimnissen schuldiggesprochen. Sie kamen auch zu dem Schluss, dass Huawei Banken mit Blick auf Geschäfte des Konzerns im Iran betrog, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Die Vorwürfe von Justizbehinderung und organisierter Kriminalität sahen die Geschworenen hingegen als nicht erwiesen an. Richterin Ann Donnelly setzte die Strafmaßverkündung auf Anfang September 2027 fest. Ein Huawei-Anwalt sagte Bloomberg, der Konzern werde in Berufung gehen.

Die Vorwürfe der US-Staatsanwälte gehen auf das Jahr 2018 zurück und wurden Anfang 2019 öffentlich. Das Verfahren war in der Zwischenzeit aber unter anderem durch die Corona-Pandemie aufgehalten worden. Als Teil des Falls war im Dezember 2018 Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada festgehalten worden. Sie konnte 2021 nach China zurückkehren, nachdem sie die Verletzung von Iran-Sanktionen durch Huawei eingeräumt hatte.

Huawei war unter anderem der größte Ausrüster von Telekommunikations-Netzwerken, verlor aber weitgehend das Geschäft im Westen nach Sicherheitsbedenken und Sanktionen. Auch die starke Position im internationalen Smartphone-Markt ging verloren, nachdem Huawei keine Google-Dienste in seine Telefone mit dem Android-Betriebssystem mehr einbinden konnte.

Im Heimatmarkt spielt Huawei aber nach wie vor eine Führungsrolle - auch für die Entwicklung moderner Chips, bei denen für China US-Verkaufsverbote gelten./so/DP/zb