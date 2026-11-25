Magdeburg - Vor dem BSW-Bundesparteitag sprechen sich die Fraktionschefs der Partei in Ostdeutschland geschlossen für den "Magdeburger Weg" und eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Das berichtet das Nachrichtenportal T-Online unter Berufung auf ein entsprechendes Positionspapier.



Darin heißt es, das BSW sei angetreten, um den Abgehängten und Enttäuschten eine Stimme zu geben. Für diese Menschen mache man nicht Politik, indem man sich abgrenze, sondern indem man tatsächliche Verbesserungen bewirke. "Das BSW nutzt dafür Mehrheiten, wo immer sie zu finden sind - ohne Scheuklappen."



Der "Magdeburger Weg" sei die konsequente Umsetzung des BSW-Anspruchs an Politik, heißt es in dem Papier weiter. Die Wähler hätten die AfD in Sachsen-Anhalt zur stärksten Fraktion gemacht. Gemeinsam mit dem BSW verfüge sie über eine Mehrheit. Dass diese auch genutzt werde, wo es Schnittmengen gebe, sollte selbstverständlich sein. Gleichzeitig suche man auch "mit allen anderen" nach Gemeinsamkeiten.



Weiter heißt es in dem Positionspapier, insbesondere im Osten hätten die Menschen es satt, dass Politiker sie belehren wollten, statt ihre Probleme zu lösen. Viele dieser Menschen hätten früher Linke und SPD gewählt, sich aber längst der AfD zugewandt - nicht, weil diese die Lösungen parat habe, sondern weil sie sich erfolgreich als Stimme gegen den Mainstream inszeniere. Die Ausgrenzung der AfD habe dazu nur beigetragen.



Unterzeichnet haben das Papier der Sachsen-Anhalter BSW-Fraktionschef Thomas Schulze, der sächsische Fraktionschef Ronny Kupke, der Brandenburger Fraktionschef Niels-Olaf Lüders sowie die einzigen verbliebenen Thüringer BSW-Landtagsabgeordneten Anke Wirsing und Sven Küntzel. Damit solidarisiert sich das BSW im gesamten Osten parlamentarisch mit der Zusammenarbeit, wie sie das BSW in Magdeburg mit der AfD gerade pflegt. In Mecklenburg-Vorpommern und Berlin hatte die Partei den Sprung in die Landesparlamente in diesem Jahr nicht geschafft.



Als "Magdeburger Weg" wird die Kooperation des BSW in Sachsen-Anhalt mit der AfD bezeichnet. Das BSW zeigt sich zugleich offen auch für die anderen Parteien. Da die AfD dort über keine eigene Mehrheit verfügt, hat sie etwa schon gemeinsam Anträge mit dem BSW eingebracht.



Wie weit diese Zusammenarbeit reichen sollte, ist derzeit Gegenstand heftiger Diskussionen im BSW. Die BSW-Gründer und Bundesvorstands-Mitglieder Ralph Suikat und Jessica Tatti kritisierten den "Magdeburger Weg" in einem Gastbeitrag bei T-Online vergangene Woche als "Irrweg" und forderten eine "Kurskorrektur". Auf dem Bundesparteitag, der ab Freitag in Dresden stattfindet, wird ein Richtungsentscheid erwartet.





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