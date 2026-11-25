von Patrick Gunti Extremwetterereignisse und der Klimawandel stellen Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Produktionsausfälle, unterbrochene Lieferketten und Schäden an Infrastruktur können hohe Kosten verursachen. Das 2021 gegründete Schweizer Unternehmen Correntics hilft Firmen, solche Risiken frühzeitig zu erkennen, finanziell zu bewerten und geeignete Massnahmen zu ergreifen. Zu den Kunden gehören unter anderem Sika, Syngenta und BKW. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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