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Rund 4,7 Mrd. USD stellt die US-Regierung für die Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher zur Verfügung. Hinzu kommen private Auftraggeber wie Errichter von Rechenzentren oder der benötigten Energieinfrastruktur.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp.



Der Markt für Zefiro Methane ist also riesig. Der nordamerikanische Umweltdienstleister verschließt solche Bohrlöcher, damit kein Methan mehr entweicht. Nach überzeugenden Quartalszahlen haben Analysten ihre Kaufempfehlung bestätigt und trauen der Zefiro-Aktie eine Vervielfachung zu. Und der starke Newsflow geht weiter. Am Montag wurde der nächste Auftrag gemeldet.

Quartalszahlen überzeugen

Der Spezialist für die Stilllegung alter Öl- und Gasbohrlöcher profitiert von steigenden staatlichen Investitionen und einem riesigen Sanierungsmarkt in den USA. Zusätzlichen Rückenwind liefert der Boom bei Rechenzentren. Für deren schnellen Bau werden große, unbelastete Flächen benötigt.

Zefiro Methane hat im ersten Quartal von Juli bis September 2026 des Geschäftsjahres 2026/2027 (endet am 30. Juni) per Ende September 12,1 Mio. USD umgesetzt. Gegenüber dem Vorquartal mit 9,3 Mio. USD entspricht das einem Plus von 30,7%. Dazu trug die im Mai 2026 übernommene Ausrüstung von Viking Well Service bereits mit rund 1,5 Mio. USD bei. Die Einsatzteams des Umweltdienstleisters waren erstmals auch in den US-Bundesstaaten Indiana und Michigan tätig. Das Management erwartet, allein mit dem Viking-Equipment einen Jahresumsatz von rund 10 Mio. USD erzielen zu können. Das erste Quartal zeigt, dass diese Schätzung realistisch ist.

Insgesamt macht sich die hohe Auslastung der Anlagen bei der Bruttomarge von Zefiro bemerkbar. Sie verbesserte sich von 18,6% auf 20,4%. Der Bruttogewinn stieg um 43,1% auf 2,5 Mio. USD. Das bereinigte EBITDA erreichte 0,1 Mio. USD nach einem Minus von 0,6 Mio. USD im Vorquartal. Unter dem Strich verringerte sich der Verlust von 2,8 Mio. auf 2,4 Mio. USD.

Für die kommenden Quartale setzt das Management auf staatliche Aufträge zur Verfüllung von Bohrlöchern. Mit einem neuen Zuschlag über 11,5 Mio. USD belief sich der öffentliche Auftragsbestand im Oktober auf rund 40 Mio. USD. Damit besteht bereits eine solide Auftragsbasis bis Juni 2029. Im Geschäft mit privaten Auftraggebern kamen durch den Erwerb der Viking-Flotte sieben Rahmenverträge mit Unternehmen hinzu. Im Oktober nahm Zefiro über eine Privatplatzierung brutto rund 5 Mio. CAD auf, um den Ausbau des Geschäfts zu finanzieren. Eine weitere Erlösquelle könnten Emissionszertifikate werden. Zefiro arbeitet an einem Prüfprotokoll des Zertifizierers Isometric mit und erwartet, nach dessen Fertigstellung wieder Zertifikate für die Verfüllung verwaister Bohrlöcher generieren zu können.

Analysten erhöhen Kursziel und raten zum Kauf



GBC Research hat nach den Quartalszahlen von Zefiro Methane die Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel haben die Analysten leicht von 1,42 USD auf 1,47 USD beziehungsweise 1,34 EUR angehoben. Derzeit notiert die Aktie bei rund 0,40 EUR.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 erwartet GBC einen Umsatzanstieg von 42,49 Mio. USD auf 57,92 Mio. USD. Das EBITDA soll sogar von 0,60 Mio. USD auf 10,02 Mio. USD klettern. Für 2027/2028 erwartet GBC bei Zefiro Methane einen Umsatz von 66,85 Mio. USD, ein EBITDA von 12,22 Mio. USD und einen Jahresüberschuss von 5,77 Mio. USD. Für 2028/2029 rechnen die Analysten mit 75,21 Mio. USD Umsatz, 15,04 Mio. USD EBITDA und 8,31 Mio. USD Jahresüberschuss. Der Gewinn je Aktie soll im laufenden Jahr bei 0,04 USD liegen und sich in den kommenden zwei Jahren auf 0,08 USD verdoppeln. Bei den Schätzungen sind mögliche Erlöse aus Emissionszertifikaten noch nicht berücksichtigt.

Positiver Newsflow hält an

Und der positive Newsflow bei Zefiro Methane hält an. Am Montag hat das Unternehmen einen weiteren Auftrag in Ohio gemeldet. Im Rahmen des aus US-Bundesmitteln finanzierten Projekts "Seneca 5F" soll das Unternehmen in Seneca County 14 verwaiste Öl- und Gasbohrlöcher verfüllen, Förderanlagen und Leitungen abbauen und die Flächen renaturieren. Das Auftragsvolumen liegt bei 2,2 Mio. USD. Das Management erwartet eine höhere Marge als bei vielen zuletzt abgeschlossenen Verfüllungsprojekten.

Für "Seneca 5F" gingen lediglich drei Angebote ein. Zefiro wertet die geringe Beteiligung als Hinweis darauf, dass bei anhaltend hoher Nachfrage nur wenige Anbieter über die nötigen Fachkräfte und Maschinen verfügen. Spielraum für weitere Ausschreibungen sieht das Unternehmen im US-Infrastrukturprogramm. Von den rund 4,7 Mrd. USD, die der Bund für die Verfüllung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher vorgesehen hat, waren nach Unternehmensangaben noch mehr als 89% ungenutzt.

Wann springt die Aktie an?

Während das Unternehmen einen Auftrag nach dem anderen an Land zieht, stellt die Zefiro-Aktie die Geduld von Anlegern auf die Probe. Denn der Kurs läuft einfach seitwärts. Positiv ist, dass sich die Aktie im jüngsten Börsenbeben gut gehalten hat. Das Kursziel der GBC-Analysten von 1,34 EUR zeigt jedoch, dass die Aktie beim aktuellen Kurs von 0,40 EUR noch viel Luft nach oben hat.

Neue Kursimpulse könnte es spätestens am 9. Dezember 2026 geben. Dann präsentiert Zefiro-CEO Catherine Flax das Unternehmen auf der virtuellen Investorenkonferenz IIF. Die Anmeldung ist für Anleger kostenlos.

Fazit

Zefiro Methane wächst und skaliert. Das Orderbuch ist voll und mit dem neuen Auftrag in Ohio zeigt das Unternehmen, dass die Story noch lange nicht am Ende ist. GBC Research prognostiziert kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Da dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie anspringt.

Wann springt die Zefiro-Aktie an?



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