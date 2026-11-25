DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EVONIK - Der Chemiekonzern zieht sich aus dem Bieterrennen um das US-Unternehmen Ashland zurück. Evonik habe kein Interesse mehr am Kauf des US-Spezialchemieanbieters, erfuhr das Handelsblatt aus Finanz- und Unternehmenskreisen. Grund sei der hohe Preis, der mittlerweile in dem Bieterverfahren für Ashland aufgerufen werde, hieß es dort. Evonik wollte auf Anfrage dazu keinen Kommentar abgeben. (Handelsblatt)

UNICREDIT/COMMERZBANK - Die trickreich mit Derivaten eingefädelte Kontrollübernahme der Commerzbank durch Unicredit könnte ein juristisches Nachspiel haben. Die Kanzlei Bayer Krauss Hüber prüft eine Klage gegen Unicredit und deren wichtigste Derivatebanken wegen mutmaßlichen "Acting in Concert" bei der Commerzbank-Übernahmeofferte. "Unserer Meinung nach hat Unicredit im Zuge des Übernahmeangebots jeden Beteiligungsschritt kontrolliert, indem sie mit Nomura und Jefferies im Hintergrund Total Return Swaps abgestimmt hat", sagte Kanzleipartner Jan Bayer der Börsen-Zeitung. Nomura und Jefferies äußerten sich nicht, Unicredit wies Bayers Darstellung zurück. (Börsen-Zeitung)

BAYER - Der Pharmakonzern Bayer stoppt die Vermarktung seines Bestseller-Medikaments Kerendia in Deutschland. Hintergrund ist ein Streit mit den Krankenkassen über die Erstattungsbeträge für das Medikament. Kerendia wird bei Nierenleiden und chronischer Herzinsuffizienz eingesetzt und ist eines der wachstumsstärksten neuen Medikamente von Bayer. In diesem Jahr wird es deutlich mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz erzielen. "Wir hätten dieses erfolgreiche Medikament gern auch in dem Land verkauft, in dem es erforscht und entwickelt wurde und auch weiter produziert wird", sagt Bayer-Cheflobbyist Matthias Berninger dem Handelsblatt. "Aber wir hätten Bedingungen akzeptieren müssen, die gegen jede wirtschaftliche Vernunft stehen." (Handelsblatt)

GOOGLE - Die EU-Kommission will das Cloud-Geschäft von Google in Zukunft strenger regulieren. Dafür soll die Sparte des Alphabet-Konzerns als Gatekeeper unter den Digital Markets Act (DMA) fallen. Das Unternehmen dürfte dann beispielsweise eigene Dienste nicht mehr bevorzugen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Kommissions- und Industriekreisen. Die Umsetzung dürfte sich allerdings ziehen. Die EU-Kommission prüft zunächst, ob die Google-Konkurrenten Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) künftig unter den DMA fallen. Das Verfahren soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Parallel untersucht die Kommission, ob das Gesetz für den Cloud-Markt wirksam sein kann. Erst danach will die EU-Kommission das Verfahren für Google Cloud eröffnen. (Handelsblatt)

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November 25, 2026 00:40 ET (05:40 GMT)

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