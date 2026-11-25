Der Photovoltaik-Montagesystem-Hersteller Rooftech bringt ein terracottafarbenes Vogelabwehrsystem für Solaranlagen auf den Markt. Es passt zu ziegelroten Solarmodulen, die auf denkmalgeschützten Gebäuden zu Einsatz kommen. Speziell für Photovoltaik-Anlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden sowie architektonisch anspruchsvolle Projekte bietet die Rooftech GmbH nun das Vogelabwehrsystem Birdblocker Custom an. Das System, das Tauben und andere Vögel davon abhält, sich unter Solarmodulen aufzuhalten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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