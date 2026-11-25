Wiesbaden - Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im September 2026 gesunken. Dabei ging die Zahl der Aufträge sowohl im Vergleich zum August (-16,1 Prozent), als auch im Vergleich zum Vorjahresmonat (-6,5 Prozent) zurück, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Der Auftragseingang im Hochbau nahm im September um 10,6 Prozent und im Tiefbau um 20,0 Prozent ab. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 fiel der Auftragseingang im Hochbau um 11,7 Prozent und im Tiefbau um 1,7 Prozent. Der nominale Auftragseingang lag 1,6 Prozent unter dem Vorjahreswert.



Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im September 2026 um 5,8 Prozent höher als im Vorjahresmonat, so die Statistiker weiter. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 11,4 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro.



Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im September 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,0 Prozent auf rund 553.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.





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