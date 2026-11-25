Zürich - Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich einen Betrag von CHF 60.7 Millionen für das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen. Die Zeichnungsfrist dauerte vom 9. November bis zum 20. November 2026 und die Liberierung der Aktien wird am 27. November 2026 erfolgen. Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 434'214 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen ...

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