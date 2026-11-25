Zürich - Am Devisenmarkt zeigt der US-Dollar am Mittwoch tendenziell wieder nach oben. Insgesamt verteidigt der Greenback damit einen grossen Teil seiner Gewinne im Zuge der Aktienmarktrally vom Wochenbeginn. Entsprechend notiert das Dollar/Franken-Paar mit 0,8367 etwas höher als am Vorabend (0,8352). Der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Das Euro/Dollar-Paar geht am frühen Morgen zu 1,0937 um nach 1,0966 am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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