Premstätten - Der Sensoren- und Lichtkonzern AMS Osram geht eine strategische Partnerschaft mit einer Samsung-Firma ein. Damit erhält AMS Osram einen neuen Grossaktionär und eine Lösung für seine «Problemfabrik» in Malaysia. Die zum Samsung-Firmengeflecht gehörende Firma Samsung Display und AMS Osram wollen gemeinsam eine neuartige Micro-LED-Technologie der nächsten Generation mit ultrakleinen LEDs für Display-Anwendungen entwickeln und kommerzialisieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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