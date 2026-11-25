Ein Handelskonflikt um saubere Energietechnologien könnte den Klimaschutz weltweit erheblich verteuern, ohne dass die EU damit ihre industriepolitischen Ziele erreicht. Zu diesem Ergebnis kommen vier Wissenschaftler um Lukas Hermwille vom Wuppertal Institut in einer im Fachjournal "Energy Research & Social Science" veröffentlichten Studie. Mit einem makroökonomischen Modell haben die Wissenschaftler drei Szenarien mit unterschiedlich weitreichenden Handelsbeschränkungen untersucht. Dabei gingen sie davon aus, dass die USA, China, die EU, Indien und Japan Einfuhrzölle auf saubere Energietechnologien ...

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