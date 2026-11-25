München - Die deutschen Exporterwartungen sind im November leicht gesunken. Im Vergleich zum Oktober (11,7 Punkte) gingen sie auf 9,6 Punkte zurück, wie das Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte.



Dabei konnte die Automobilindustrie ihren im Vormonat gewonnenen Optimismus weitgehend halten. Auch im Maschinenbau rechnen die Unternehmen ebenfalls mit steigenden Exporten, wenn auch in geringerem Umfang als zuletzt. Besonders zuversichtlich bleiben die Hersteller elektrischer Ausrüstungen sowie von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen.



In der Metallerzeugung und -bearbeitung gehen die Unternehmen dagegen wieder von leicht rückläufigen Exporten aus. Auch in der Getränkeindustrie, der Chemischen Industrie und im Papiergewerbe hat der Pessimismus weiter zugenommen. In der Möbelindustrie erwarten die Unternehmen ebenfalls ein rückläufiges Auslandsgeschäft, so das Institut.





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