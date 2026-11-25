Während die 31. UN-Klimakonferenz in Antalya am 22. November 2026 erstmals ohne gemeinsame Abschlusserklärung endete, zeigen Daten von KfW Research, dass der deutsche Mittelstand den Umbau zur klimafreundlichen Wirtschaft längst vollzieht.
Rund 3,9 Millionen mittelständische Unternehmen investierten von 2022 bis 2024 zusammen 136 Milliarden Euro in den Klimaschutz im Inland. Das geht aus der KfW-Studie "Energiewendetechnologien im Mittelstand" hervor. Photovoltaik ist dabei die meistgenutzte Technologie: 35 Prozent der befragten Betriebe erzeugen Solarstrom, speisen ihn ins Netz ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Rund 3,9 Millionen mittelständische Unternehmen investierten von 2022 bis 2024 zusammen 136 Milliarden Euro in den Klimaschutz im Inland. Das geht aus der KfW-Studie "Energiewendetechnologien im Mittelstand" hervor. Photovoltaik ist dabei die meistgenutzte Technologie: 35 Prozent der befragten Betriebe erzeugen Solarstrom, speisen ihn ins Netz ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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