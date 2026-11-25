Bern - Im Herzen des Länggassquartiers entsteht ein neuer Ort für Kunst, Kultur, Musik und Unternehmertum. Ab Januar 2027 öffnet Projekt Interim das ehemalige SECO-Gebäude am Finkenhubelweg 12 für eine dreijährige Zwischennutzung. Über 50 Ateliers und Büros sowie Band- und Lagerräume bieten Platz für kreative Ideen und unternehmerische Projekte - bereits ab CHF 206 pro Monat. Wo einst das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) seine Büros hatte, ...

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