Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch drei deutsche Staatsangehörige festnehmen lassen, die der Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen terroristischen Vereinigung verdächtigt werden. Die Festnahmen erfolgten in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, teilte die Karlsruher Behörde mit. Gleichzeitig fanden in mehreren Bundesländern Durchsuchungen statt.



Die Beschuldigten sollen Teil einer Gruppierung namens "Terror 18" sein, die sich aus einer radikalen Internetgemeinschaft entwickelt hat. Diese Vereinigung soll geplant haben, durch schwerste Straftaten, darunter Brandanschläge und gezielte Tötungen, die politische Ordnung in Deutschland zu destabilisieren. Ein geplanter Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Niedersachsen konnte den Behörden zufolge durch das Eingreifen der Polizei verhindert werden.



Zusätzlich gibt es in dem Fall schon Ermittlungsverfahren gegen drei weitere Personen, die bereits in Untersuchungshaft sind. Die jetzigen Maßnahmen richteten sich darüber hinaus auch gegen vier weitere Jugendliche, denen Unterstützung der Vereinigung oder Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen wird. Im Zusammenhang mit den Festnahmen und Durchsuchungen waren rund 70 Polizeibeamte des Bundeskriminalamts und Polizeikräfte der beteiligten Länder im Einsatz. Die Ermittlungen basieren auf Informationen des Bundesamts für Verfassungsschutz.





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