Mit der neuen Venus-G-Serie von Marstek Energy kann man bestehende Photovoltaik-Anlagen um ein stapelbares Plug-and-play-Batteriespeichersystem erweitern. Marstek Energy, Marke für Plug-in-Batterien des chinesischen Herstellers Hame Technology, zeigt auf der Messe Sustainable Solutions in Düsseldorf seine stapelbaren Plug-and-play-Speicher der Venus-G-Serie. Neu ist auch die Smartbox, die auch die älteren Venus-E-Plug-in-Batterien an ein dreiphasiges Haushaltsnetz bringt.Bisher konnten Plug-in-Batterien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver