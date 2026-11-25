Nürnberg - Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im November gesunken. Nach zuvor zwei deutlichen Zunahmen ging es um 0,4 Punkte zurück, teilte das IAB am Mittwoch mit.



Mit 99,7 Punkten befindet sich der Frühindikator des Instituts knapp unter der neutralen Marke. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit für Deutschland verzeichnete ein kleines Minus von 0,1 Punkten und landete damit genau auf der neutralen Marke von 100,0 Punkten. Die Beschäftigungskomponente konnte im Oktober noch merklich zulegen, erlitt nun aber einen deutlichen Rückschlag und fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 99,4 Punkte.



Der Arbeitsmarkt sei noch nicht über den Berg, sagte IAB-Forscher Enzo Weber. Auch der europäische Arbeitsmarkt kämpfe mit "anhaltendem Gegenwind". Das European-Labour-Market-Barometer fiel im November um 0,1 Zähler auf 100,1 Punkte. Die osteuropäischen Staaten haben allerdings durch die Bank zugelegt. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit verzeichnete ein leichtes Plus. Die Beschäftigungskomponente verlor hingegen wieder.





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