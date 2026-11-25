Der Markt für Vehicle-to-Grid-Laden (V2G) kommt in Bewegung: Mit dem Volkswagen-Konzern bietet ab Dezember ein weiterer großer Autobauer Kunden in Deutschland die Möglichkeit, mit dem Rückspeisen von Strom ins öffentliche Netz Erlöse zu erzielen. Ähnliche Angebote gibt es bereits von BMW/Eon, Ford/Octopus Energy und seit vergangenem Oktober auch von Mercedes-Benz. Die VW-Konzerntochter Elli arbeitet dabei wie Mercedes Benz mit dem Münchener Elektromobilitäts-Dienstleister The Mobility House zusammen. Das Angebot richtet sich an Käufer von bidirektional ladbaren Modellen der Konzerntöchter VW, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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