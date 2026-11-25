Während die Großhandelserlöse im September wieder deutlich zugelegt hatten, zeichnete sich im Oktober ein anderes Bild ab. Steigende Gaspreise und die saisonal rückläufige Photovoltaikeinspeisung ließen die durchschnittlichen Strompreise auf den höchsten Stand seit Ende 2022 steigen. Die Erlösmöglichkeiten für Batteriespeicher gingen dagegen in sämtlichen Marktsegmenten zurück. Oktober in Zahlen Diese Entwicklung wird besonders deutlich, wenn man die simulierten Erlöse eines repräsentativen Graustrom Standalone-Speichers mit 10 Megawatt Leistung und 20 Megawattstunden Speicherkapazität in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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