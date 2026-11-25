FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.11.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 48 (51) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 120 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 1125 (1070) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 390 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 65 (260) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 8780 (8725) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 1745 (1740) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 41 (40) USD - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1066 (1034) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 380 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 395 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 1150 (1120) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 320 (305) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 42 (40) USD - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2100 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 305 (290) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6700 (6500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 6300 (5700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2400 (2600) PENCE 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES BRIDGEPOINT TARGET TO 440 (380) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IMPERIAL BRANDS TARGET TO 3150 (2990) PENCE - 'EW' - RBC CUTS COATS GROUP PRICE TARGET TO 110 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HIKMA PHARMA TO 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 1800 (2625) PENCE - RPT/BERNSTEIN CUTS TESCO TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERF) - PRICE TARGET 580 (520) PENCE - RPT/BERNSTEIN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/BERNSTEIN RAISES SAINSBURY TO 'OUTPERFORM' (MARKET-P) - PRICE TARGET 420 (340) PENCE - RPT/RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 600 (525) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 515 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1475 (1325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 125 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 825 (700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/RBC RAISES PARAGON BANKING PRICE TARGET TO 1225 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC RAISES SHAWBROOK PRICE TARGET TO 550 (460) PENCE - 'OUTPERFORM'
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