Im Monitoringbericht 2026 beschäftigen sich das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur mit den wettbewerblichen und regulatorischen Herausforderungen auf den Energiemärkten. Im Strommarkt muss genügend neue steuerbare Leistung entstehen, um wegfallende Kohlekraftwerke zu ersetzen. Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur haben ihren gemeinsamen Monitoringbericht 2026 zu den Entwicklungen auf den deutschen Strom- und Gasmärkten veröffentlicht. Der Bericht analysiert die Daten des Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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