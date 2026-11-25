ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aroundtown nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,45 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und den Ausblick für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO I nach oben hin konkretisiert, schrieb Charles Boissier am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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