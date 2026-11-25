München - Die Preise für Kraftstoffe sind in Deutschland zuletzt weiter gesunken. Ein Liter Super E10 kostet aktuell 1,866 Euro, was einem Rückgang von 7,2 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Der Dieselpreis fiel um 9,6 Cent auf 2,085 Euro.



Der Ölpreis sank ebenfalls leicht und stabilisierte sich zwischen 90 und 95 US-Dollar pro Barrel der Nordseesorte Brent. Zum Handelsschluss am Dienstag lag er bei rund 91 US-Dollar, etwa zwei US-Dollar weniger als in der Vorwoche. Der ADAC erklärte, dass die Risikoaufschläge, die aufgrund der unsicheren Lage der vergangenen Monate entstanden sind, langsam wieder abschmelzen.



Trotz der sinkenden Preise sei es zu früh, von einer Normalisierung des Preisniveaus zu sprechen, so der ADAC. Der Tankrabatt von rund 17 Cent pro Liter läuft zum Jahreswechsel aus. Der ADAC sieht weiterhin Preissenkungspotenzial, falls sich die Marktstabilisierung fortsetzt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur