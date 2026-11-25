Mit Änderungen am Haushaltsentwurf 2027 haben der Haushalts- und der Finanzausschuss auf Antrag von Union und SPD der Senkung der Stromsteuer den Weg freigemacht. Der Steuersatz soll ab Anfang 2027 von derzeit 2,05 Cent pro Kilowattstunde (2,44 Cent inklusive Mehrwertsteuer) auf das nach EU-Recht zulässige Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde sinken. Die Maßnahme ist zunächst bis Ende 2027 befristet, soll nach dem Willen der Bundesregierung aber verstetigt werden. Der Bundestag wird das Vorhaben nach heutigem Stand am kommenden Freitag beschließen. Mit dem Absenken der Stromsteuer entgehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland