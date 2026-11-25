Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verbucht am Mittwoch solide Gewinne. Damit spielt der SMI seine defensiven Qualitäten im aktuell wieder turbulenten Umfeld aus. Gerade die Wellen im Tech-Sektor rund um die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat Anleger zuletzt verunsichert. Hinzu kommen nun Gerüchte um neuerliche Zoll-Erhöhungen durch die USA gegen China, die EU und weitere Länder. «Damit kehrt ein alter Bekannter als Belastungsfaktor ...

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