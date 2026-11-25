Frankfurt am Main - Die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) haben bei ihrer Sitzung am Mittwoch einen Beschluss über eine Erhöhung der unverzinsten Mindestreserve für Banken vertagt. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kreise des EZB-Rats.



Die Entscheidungsträger hätten sich lediglich in allgemeiner Form über das strittige Thema Mindestreserve ausgetauscht, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen der Zeitung. Mit einer Entscheidung ist frühestens beim Zinsentscheid im Dezember zu rechnen, möglicherweise aber erst im Frühjahr 2027.



Die Banken im Euro-Raum müssen derzeit ein Prozent ihrer Einlagen unverzinst bei der EZB vorhalten. Zuletzt hatten sich Spekulationen verdichtet, dass die EZB bereits bei dieser Sitzung beschließen könnte, die Mindestreserve auf zwei Prozent zu verdoppeln. Nach Informationen des "Handelsblatts" gibt es jedoch intern weiteren Gesprächsbedarf.





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