Berlin - Die Bundesregierung will Expertenvorschläge zur Reform des Prostituiertenschutzgesetzes zügig in Gesetzesform gießen.



Man erwarte "sehr konkrete Empfehlungen", die man "möglichst schnell" umsetzen wolle, sagte ein Sprecher des Familienministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. "Es geht hier um einen ganz wichtigen Bereich und den Schutz von Frauen, die in diesem Bereich arbeiten", fügte er hinzu. Zu Details wollte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.



Die vor einem Jahr eingesetzte Expertenkommission will am Nachmittag ihre Ergebnisse vorstellen. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag angekündigt, auf der Grundlage der Evaluationsergebnisse zum Prostituiertenschutzgesetz mit Unterstützung von Experten "Nachbesserungen" durchführen zu wollen. Die Evaluierung hatte bereits im vergangenen Jahr Lücken beim Schutz vor Ausbeutung, Zwangsprostitution und Menschenhandel aufgezeigt.



Widerstand gegen die Reformbestrebungen gibt es von Interessenverbänden, die sich gegen schärfere Auflagen für das Gewerbe wehren. Unter anderem wird dabei ein möglicher "Hurenausweis" oder auch eine Anhebung der Altersgrenze für Prostituierte abgelehnt.





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