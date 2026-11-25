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Neue Freundschaften zu schließen, war auch gestern nicht das Ziel von CEO Michael O'Leary. Bei seiner Pressekonferenz in Berlin übte er sich in aggressiver Abgrenzung von LUFTHANSA (Wortwohl nicht zitierfähig) sowie deutlicher Kritik am ehemaligen Vorbild SOUTHWEST AIRLINES (Abkehr von Low Cost). Kaum überraschend, hatte O'Leary auch für den BER (Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt) die Verbalbombe im Gepäck: "Luftfahrtmuseum". - Nach dem Vorgeplänkel kam der RYANAIR-Chef zum Hauptthema:Seine Airline ist bereit, sich in Deutschland massiv zu vergrößern, sofern: Die Luftverkehrssteuer abgeschafft und Gebühren (Start/Landung, Flugsicherung, Sicherheit) deutlich gesenkt werden. Die Flugverkehr-Zugangskosten seien in Deutschland astronomisch hoch, was O'Leary seit langer Zeit kritisiert.RYANAIR könne 3,6 Mrd. $ in Deutschland investieren, das hiesige Passagieraufkommen bis 2032 auf 34 Millionen verdoppeln und mehr als 1.000 neue Jobs schaffen. Neue Standorte würden etwa an den Flughäfen Dortmund, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart eröffnet.Die RYANAIR-Aktie legt am Morgen 1,7 % zu und notiert bei 25,45 €. Sie steht 14 % tiefer als Anfang 2026, maßgeblich aufgrund gestiegener Treibstoffkosten.Seit einer Woche reagierte Kurse von Airline-Aktien positiv auf gesunkene Erdölpreise (siehe Chartvergleich). Dieser Effekt beträgt für RYANAIR zurzeit etwa + 3,2 %, mehr als doppelt so stark ist er bei WIZZ AIR mit + 7,7 %.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.