NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,90 Euro belassen. Die Kennziffern der Internet-Beteiligungsgesellschaft für das erste Geschäftshalbjahr wirkten schwach, schrieb Giles Thorne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Investments im Essenslieferbereich hätten die Profitabilität beeinträchtigt, doch insbesondere bei Just Eat Takeaway sei das Wachstum im Oktober nach mehr als zwei Jahren des Schrumpfens zurückgekehrt. Zudem habe Prosus für das zweite Halbjahr eine bessere Profitabilität und für das anschließende Geschäftsjahr eine Rückkehr zum Wachstum beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) in Aussicht gestellt./rob/gl/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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