Frankfurt - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat eine Zwischenbilanz zu den heftigen Ausschreitungen im Waldstadion am 25. November 2023 gezogen. Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei wurden bisher insgesamt 100 Urteile und Strafbefehle erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.



Die Ausschreitungen ereigneten sich während des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Bereits im Vorfeld des Spiels kam es zu massiven gewalttätigen Auseinandersetzungen im Heimfanbereich, als Fans die Zugangskontrollen missachteten. Die Situation eskalierte, als etwa 300 gewaltbereite Personen die Polizei angriffen und mit verschiedenen Gegenständen, darunter Feuerlöscher und andere Wurfgeschosse, attackierten. Insgesamt wurden 50 Polizeibeamte verletzt, während der Sachschaden auf etwa 137.000 Euro geschätzt wird.



Insgesamt wurden gegen 126 Personen aus dem Fanbereich Ermittlungsverfahren eingeleitet, die mittlerweile alle abgeschlossen sind. Es wurden 89 Anklagen erhoben, vor allem wegen schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte. Die verhängten Strafen reichen von Geldstrafen bis hin zu Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. Zudem wurden auch Verfahren gegen Polizeibeamte wegen möglicher Polizeigewalt eingeleitet, die jedoch größtenteils eingestellt wurden.





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