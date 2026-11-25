Die DIN SPEC 91434 regelt, ob eine Solaranlage auf dem Acker als Agri-PV zählt. Auf Basis wissenschaftlicher Daten legt der neue Online-Rechner die landwirtschaftlichen Kriterien der Norm an und schafft die Grundlage für die Zertifizierung einer Agri-Photovoltaik-Anlage. Erfüllt eine geplante Agri-Photovoltaik-Anlage die Anforderungen der DIN SPEC 91434? Diese Frage lässt sich jetzt mit wenigen Klicks beantworten. Denn de Agri-PV-Projektentwickler Ylektra GmbH hat einen kostenlosen Rechner online ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.