Die DIN SPEC 91434 regelt, ob eine Solaranlage auf dem Acker als Agri-PV zählt. Auf Basis wissenschaftlicher Daten legt der neue Online-Rechner die landwirtschaftlichen Kriterien der Norm an und schafft die Grundlage für die Zertifizierung einer Agri-Photovoltaik-Anlage. Erfüllt eine geplante Agri-Photovoltaik-Anlage die Anforderungen der DIN SPEC 91434? Diese Frage lässt sich jetzt mit wenigen Klicks beantworten. Denn de Agri-PV-Projektentwickler Ylektra GmbH hat einen kostenlosen Rechner online ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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