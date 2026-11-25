Magdeburg - Das BSW streitet weiter heftig über den Umgang der Partei mit der AfD im Magdeburger Landtag. Ein Kompromiss des Parteivorsitzenden Fabio de Masi wird von Teilen des Bundesvorstands abgelehnt, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet.



"Wir waren an der Erstellung des Kompromissvorschlags nicht beteiligt. Er wurde sogar gegen unsere Stimmen im Bundesvorstand beschlossen", schreiben die Vorstandsmitglieder Christian Leye, Amid Rabieh, Ralph Suikat, Jessica Tatti und Klaus Ernst in einer Erklärung.



Die Vorstandsmitglieder beklagen, dass der Antrag "ohne jedes vorherige gemeinsame Gespräch von Vertretern des Magdeburger Wegs in der Presse kommentiert und angepriesen" worden sei. Dieses Vorgehen habe jede Basis für einen tragfähigen Kompromiss zerstört, erklärten sie. Es zeuge auch nicht gerade von Respekt den über 200 Unterstützern des Antrages gegenüber. Dass Claudia Wittig den angeblichen Kompromissvorschlag lobte, wundere sie nicht. Denn er lasse in Sachsen-Anhalt weiterhin die größtmögliche Beinfreiheit für die Lagerbildung mit der AfD und gehe weit über eine in der Sache begründete punktuelle Zusammenarbeit hinaus.



Der Kompromissvorschlag untersagt Koalitionen oder Tolerierungen einer AfD-Regierung, ermöglicht aber schriftliche Vereinbarungen über inhaltliche Zusammenarbeit mit der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei. Die Vorstandsmitglieder, die allesamt aus Westdeutschland kommen, erklärten daher, eine ernsthafte Abgrenzung nach rechts sei nicht erkennbar, genauso wenig wie der ehrliche Versuch, einen gemeinsamen Weg zu finden. Für einen "echten Kompromiss" blieben sie offen. Ihren eigenen Änderungsantrag wollen sie daher nicht zurückziehen und ihn beim Parteitag zur Abstimmung bringen. Darin heißt es unter anderem, die AfD könne "kein Partner für das BSW sein".





© 2026 dts Nachrichtenagentur