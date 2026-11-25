Wien/New York - Die weltweite Femizidrate geht nur langsam zurück. Zwischen 2010 und 2025 verringerte sich die Zahl der erfassten Femizide lediglich um 12 Prozent, während die Gesamtanzahl der Morde um 23 Prozent zurückging, teilten das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und UN-Women mit.



In Europa ging die Zahl der Femizide um 28 Prozent zurück, im Vergleich zu einem allgemeinen Rückgang der Mordzahlen um 43 Prozent. Weltweit wurden 2025 78.000 Morde an Frauen und Mädchen erfasst. Im Schnitt wurden im vergangenen Jahr fünf Frauen und Mädchen pro Stunde getötet, 129 pro Tag.



Dabei bleibt das heimische Umfeld für Frauen und Mädchen am gefährlichsten, 60 Prozent der Taten erfolgten durch Partner oder enge Familienangehörige (47.000 Opfer). Der Rückgang der Zahl von 50.000 geschätzten Opfern im Jahr 2024 ist dabei nicht zwingend gleichzusetzen mit einem tatsächlichen Rückgang der Opferzahlen, die Entwicklung sei größtenteils auf eine verbesserte Datenverfügbarkeit auf Länderebene zurückzuführen, so die UN-Organisationen.



Afrika bleibt mit 2,9 Opfern pro 100.000 Frauen der Kontinent mit der höchsten Femizidrate, gefolgt von den Amerikas (1,4 Opfer), Ozeanien (1,1 Opfer), Asien (0,6 Opfer) und Europa (0,5 Opfer).



Die Statistiken zu Femiziden seien schon seit viel zu langer Zeit alarmierend, sagte Monica Juma, Exekutivdirektorin des UNODC. "Beängstigende Einstellungen, gesellschaftliche Normen und das Versagen institutioneller Schutzmechanismen schaffen ein Umfeld, in dem die Tötung einer Ehefrau, Tochter, Mutter oder Schwester als 'akzeptabel' angesehen wird." Um diese Realität zu ändern, seien "nachhaltige Maßnahmen auf allen Ebenen der Gesellschaft" erforderlich.



Der UN-Bericht wurde im Rahmen einer 16-tägigen Kampagne zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen erstellt. Auch in Deutschland wird am Mittwoch am sogenannten Orange Day auf geschlechterspezifische Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht. Der Bundestag eröffnete deshalb die Generaldebatte mit einer Schweigeminute für die Opfer.





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