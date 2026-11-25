Die durchschnittlichen Preise im Strom-Kurzfristhandel sind 2025 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Diese Entwicklung setzte sich in den ersten drei Quartalen 2026 fort. Damit liegen die Stromgroßhandelspreise auf einem deutlich höheren Niveau als vor dem Jahr 2021. Das geht aus dem Monitoringbericht 2026 zu den Entwicklungen auf den deutschen Strom- und Gasmärkten hervor, den Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt jetzt vorgelegt haben. Die Stromgroßhandelspreise werden maßgeblich von den Kosten konventioneller Kraftwerke und der herrschenden Wettbewerbsintensität beeinflusst, betonen die Behörden ...

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