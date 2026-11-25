NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Franken belassen. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display im Bereich MicroLED-Displays werte er sehr positiv für das Sensoren- und Beleuchtungsunternehmen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. AMS-Osram bewahre sich zudem genügend Produktionskapazitäten, um künftige Chancen im Bereich Smartbrillen und KI-Photonik gemeinsam mit Großkunden aus dem Technologiesektor wie Meta, Microsoft und Nvidia zu nutzen./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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