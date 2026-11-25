ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AMS-Osram anlässlich eines angekündigten Einstiegs von Samsung Display bei dem Halbleiterunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Franken belassen. Die Partnerschaft steigere die Auslastung des Werks Kulim 2 in Malaysia, schrieb Harry Blaiklock in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Anleger hätten der Aussicht auf eine Lösung des Problems nur einen minimalen Wert beigemessen - geschweige denn einer so attraktiven. Dies untermauere seine Kaufempfehlung für die Aktie, da sich mit dem Deal auch die Bilanz der Österreicher bessere./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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