Bern - Hochwasserschutzmassnahmen haben in der Schweiz in den vergangenen Jahren Schäden in dreistelliger Millionenhöhe verhindert. Angesichts des Klimawandels gewinnt die Prävention auch für den Erhalt des Versicherungsschutzes gegen Naturgefahren an Bedeutung. Allein bei sechs Hochwasserschutzprojekten konnten seit 2017 Schäden von schätzungsweise 110 bis 200 Millionen Franken vermieden werden, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab