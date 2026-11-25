Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch wenig verändert tendiert. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Geschäft vor dem US-Feiertag am Donnerstag. Für Vorsicht sorgte auch «die Ankündigung der US-Regierung, das Thema Strafzölle erneut auf die internationale Agenda zu setzen», wie Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets anmerkte. «Ansonsten halten sich die Anleger vor der geballten Ladung an US-Konjunkturdaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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