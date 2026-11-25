(neu: Aussagen vom Investorentag, Analystenstimmen, aktualisierte Kursreaktion)

HANNOVER/LONDON (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück nimmt sich trotz des Preiskampfs in der Branche für die nächsten Jahre weitere Rekordgewinne vor. Der Überschuss solle 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich seines Investorentags in London mit. Für die Zeit bis 2029 erwartet Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weitere Steigerungen. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten jedoch leicht abwärts.

Zur Mittagszeit lag das Papier mit 0,3 Prozent im Minus bei 297 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Werten im Dax. Das Rekordhoch von 309,20 Euro von Anfang November rückt damit noch etwas weiter in die Ferne. Allerdings hat die Hannover-Rück-Aktie im Vergleich zum Jahreswechsel immer noch mehr als elf Prozent gewonnen.

Von drei Branchenexperten, die sich am Morgen äußerten, rechnet nur Philipp Kett vom Analysehaus Jefferies absehbar mit einem weiteren Kursanstieg. Er bekräftigte sein Kursziel von 325 Euro und rät mit der Einstufung "Buy" weiterhin zum Kauf der Aktie.

Seine Analystenkollegen Kamran Hossain von JPMorgan und Ben Cohen von der kanadischen Bank RBC zeigten sich mit Kurszielen von 270 und 280 Euro weniger optimistisch. Zwar lägen die Ziele des Managements leicht über den Markterwartungen, schrieb Hossain. Er sei sich jedoch nicht sicher, ob diese ausreichten, um die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen.

Unterdessen zeigte sich Hannover-Rück-Chef Jungsthöfel für den Geschäftsverlauf in den kommenden Jahren optimistisch: "Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt", sagte Vorstandschef Jungsthöfel mit Blick auf die Preisverhandlungen mit Erstversicherern wie Allianz und Generali im Schaden- und Unfallgeschäft. "Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr."

Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2017 waren die Preise für Rückversicherungsschutz bis 2024 teils kräftig gestiegen. 2025 setzte dann ein Preisrückgang ein, der sich 2026 verstärkte. Bei der Vertragserneuerung zum 1. Januar erwarten Experten nun weitere Rückgänge.

"Der Fokus liegt vor allem auf dem Preis, vor allem im Schaden- und Katastrophenbereich", berichtete Hannover-Rück-Vorstand Sven Althoff vor den Analysten in London. Finanzchef Christian Hermelingmeier hatte sich zuletzt trotzdem optimistisch gezeigt. "Wir kommen von einer sehr starken Ausgangslage", sagte er Anfang November. Vorstandschef Jungsthöfel beteuerte, dass die Hannover Rück bei den Vertragsabschlüssen Profitabilität vor Geschäftsvolumen setze.

Für das neue Jahr nimmt sich der Manager mit mindestens 2,9 Milliarden Euro Gewinn nun 200 Millionen mehr vor als für 2026. Vom Konzern selbst befragte Analysten hatten für 2027 zuletzt im Schnitt mit 2,85 Milliarden Euro gerechnet.

Vom Rückversicherungsumsatz im Schaden- und Unfallgeschäft sollen dabei weniger als 85 Prozent für Schäden, Verwaltung und Vertrieb abgehen. Branchenexperten hatten mit einer kombinierten Schaden-Kosten-Quote von 85,5 Prozent im Schnitt einen etwas schlechteren Wert auf dem Zettel.

Dabei plant der Vorstand jetzt sogar Großschäden von 2,5 Milliarden Euro ein, 200 Millionen mehr als im laufenden Jahr. Zudem soll die Kapitalanlagerendite mit rund 3,8 Prozent höher ausfallen als die 3,5 Prozent, die sich die Konzernspitze für 2026 vorgenommen hat.

Dass die Hannover Rück Spielraum für mehr Gewinn sieht, hatte sich bereits Anfang November abgezeichnet. Dem Vorstand zufolge könnte der Rückversicherer nämlich schon sein Gewinnziel 2026 deutlicher übertreffen. Das Unternehmen will das Geld aber zum Jahresende lieber in die Schadenreserven stecken oder damit Verluste aus dem Verkauf von Kapitalanlagen ausgleichen.

Für die Zeit von 2027 bis 2029 fasst Jungsthöfel einen weiteren Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) um jährlich mindestens fünf Prozent ins Auge. Der Überschuss soll ab 2028 noch stärker zulegen, und die jährliche Eigenkapitalrendite soll mindestens 18 Prozent erreichen.

Den Aktionären stellt der Manager damit weiter steigende Dividenden in Aussicht. Größter Profiteur ist der Versicherungskonzern Talanx mit seiner Hauptmarke HDI, dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört.

Die Hannover Rück ist nicht das einzige Unternehmen der Branche, das sein Gewinnziel für das neue Jahr schon vor dem Jahreswechsel bekanntgibt. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will seine Pläne am 10. Dezember veröffentlichen, der Branchenzweite Swiss Re ist am 4. Dezember an der Reihe./stw/tav/stk