Wiesbaden - Die Sperrzonen für die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Südhessen und im südlichen Rheinland-Pfalz sind verkleinert worden. Die EU habe einem Rückstufungsantrag zugestimmt, den Hessen gemeinsam mit Rheinland-Pfalz gestellt hatte, wie beide Länder am Mittwoch mitteilte.



Grundlage ist demnach die seit mehr als zwölf Monaten "stabil günstige Seuchenlage" in dieser Region, die durch umfangreiche Untersuchungen von Wild- und Hausschweinen bestätigt worden sei. Der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel (SCoPAFF) der Europäischen Union hatte die Rückstufung bewilligt. Für schweinehaltende Betriebe, Ackerbau, Jägerschaft und Kommunen bringt die Rückstufung nach Einschätzung der Länder eine "spürbare Entlastung".



In Hessen verkleinert sich die Sperrzone II von derzeit 192.300 Hektar um rund 65.300 Hektar auf dann 127.012 Hektar. Insgesamt 120.842 Hektar sind danach als Sperrzone I deklariert, 2.151 Hektar weniger als bisher. Der Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Offenbach am Main liegen nun vollständig im freien Gebiet. Wiesbaden und der Main-Taunus-Kreis weisen nur noch Anteile in der Sperrzone I auf.



Für die Betriebe heißt das konkret: 34 schweinehaltende Betriebe, die bislang in der Sperrzone II lagen, wechseln in die Sperrzone I - in ihren Ställen stehen rund 11.300 Hausschweine. Zudem fallen 31 Betriebe aus der bisherigen Sperrzone I ganz aus den Restriktionen heraus; dort werden rund 2.900 Hausschweine gehalten. Damit sind in Hessen noch 176 Betriebe von Sperrzonen betroffen statt bisher 208.



In Rheinland-Pfalz verkleinert sich die Sperrzone II von derzeit 62.691 Hektar um rund 22.267 Hektar auf dann 40.424 Hektar. Insgesamt 85.330 Hektar sind danach als Sperrzone I deklariert, 11.514 Hektar weniger als bisher. Der Donnersbergkreis wird freies Gebiet. In den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms, Rhein-Pfalz-Kreis und Bad Dürkheim wird die Sperrzone I verkleinert. In den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms werden Teile der Sperrzone II in die Sperrzone I umgewandelt.



Für die Betriebe heißt das: Sechs schweinehaltende Betriebe, die bislang in der Sperrzone II lagen, wechseln in die Sperrzone I - in ihren Ställen stehen rund 231 Hausschweine. Zudem fallen 12 Betriebe aus der bisherigen Sperrzone I ganz aus den Restriktionen heraus; dort werden rund 295 Hausschweine gehalten. Damit sind in Rheinland-Pfalz noch 57 Betriebe von Sperrzonen betroffen statt bisher 75.





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