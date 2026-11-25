In der Schweiz bekommt man für die Errichtung einer PV-Anlage einen Investitionszuschuss. Ab Januar 2027 steigen diese Photovoltaik-Einmalvergütungen. Der Schweizer Bundesrat hat Änderungen an der Energieförderungsverordnung (EnFV) und der Stromversorgungsverordnung beschlossen und damit zwei Verbesserungen für die Photovoltaik auf den Weg gebracht. Der Schweizer Solarverband Swissolar begrüßt die Verbesserungen für die Photovoltaik. Er fordert jedoch weitere Anpassungen, um das Photovoltaik-Ausbauziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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