Berlin - Die Mehrheit der Frauen in Deutschland zwischen 35 und 55 Jahren fühlt sich im Job durch die Wechseljahre stark belastet. Knapp 60 Prozent der erwerbstätigen Frauen in dieser Altersgruppe schätzen ihre körperliche und psychische Gesundheit als mittelmäßig oder schlecht ein, wie ein am Mittwoch veröffentlichter Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt.Bei den Männern im selben Alter bewerten nur 47 Prozent ihren Gesundheitszustand als mittelmäßig oder schlecht. Besonders die psychische Belastung ist bei den Frauen deutlich höher. 22 Prozent der Befragten bewerten ihre mentale Gesundheit als schlecht, während es bei den Männern 15 Prozent sind."Frauen in der Lebensmitte sind wichtige Leistungsträgerinnen in unserer Gesellschaft", sagte Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der TK. Sie seien in der Regel gut ausgebildet, berufserfahren und managten oft neben dem Job auch noch den Großteil des Familienalltags. Kämen dann noch gesundheitliche Herausforderungen wie die Wechseljahre hinzu, könnten viele ihr Potenzial nicht mehr voll ausschöpfen und das Risiko steige, dass diese Frauen krank würden, in Teilzeit oder sogar früher in Rente gehen müssten. "Ganz abgesehen von der persönlichen Belastung für jede Einzelne verliert auch der Arbeitsmarkt dadurch wertvolle Fachkräfte", so Baas.Dass die Mehrfachbelastung von Frauen nicht mit mehr Fehlzeiten einhergehe, zeige, dass Frauen sich häufiger zusammenreißen, in den Fehlzeiten zeige sich in der Regel nur "die Spitze des Eisbergs", sagte Lisa Weller vom Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen. Die gemeldeten Fehlzeiten lagen 2025 mit rund 20,1 Tagen je TK-versicherter Erwerbstätiger zwischen 35 und 54 noch unterhalb des Durchschnittswertes von 21,7 über alle Altersgruppen hinweg.Dabei sind psychische Diagnosen die häufigste Ursache für Fehltage. Im Jahr 2025 waren Frauen zwischen 35 und 54 Jahren durchschnittlich 4,7 Tage mit entsprechenden Diagnosen krankgeschrieben, bei den Männern waren es 2,9 Tage.Die Wechseljahre sind im Arbeitskontext oft noch ein Tabuthema, nur jede sechste Frau (15,6 Prozent) hat bisher mit ihrer Führungskraft über ihre Beschwerden gesprochen, rund 60 Prozent der Arbeitgeber sind der Ansicht, dass die Bedürfnisse der Frauen mit Wechseljahresbeschwerden Privatsache seien.Dabei hatte laut TK-Gesundheitsreport gut jede zweite Frau in der Lebensmitte (51,9 Prozent) in den letzten vier Monaten häufig oder eher häufig Kopf- oder Nackenschmerzen, dicht gefolgt von Schlafstörungen mit 51,2 Prozent. Zu den weiteren Symptomen, gehören Erschöpfung (48,4 Prozent), Reizbarkeit (45,9 Prozent) sowie Gelenk- und Muskelbeschwerden (39,8 Prozent). Hitzewallungen als wohl bekanntestes Symptom der Wechseljahre rangieren mit 31,2 Prozent deutlich weiter hinten.42,3 Prozent der befragten Frauen, bei denen ein entsprechendes Angebot im Betrieb noch nicht besteht, wünschen sich einen leichteren Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit, 39,9 Prozent der Frauen eine offene Kommunikation im Betrieb zu Wechseljahresbeschwerden, gefolgt von Rückzugsmöglichkeiten bei akuten Beschwerden (39,8 Prozent), individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Arbeitszeit (38,4 Prozent) sowie einer Sensibilisierung der Mitarbeitenden (37,6 Prozent) und der Führungskräfte (37,3 Prozent).Für den Report wurden bundesweit 1.512 beschäftigte Frauen zwischen 35 und 55 Jahren und 509 Männer in derselben Altersspanne sowie 700 Arbeitgeber zu den Themen Gesundheit, Carearbeit und Wechseljahre am Arbeitsplatz befragt.